Товар в корзине. Перейти
Кресло Харви светло-коричневый с коричневой экокожей - фото 1Кресло Харви светло-коричневый с коричневой экокожей - фото 2Кресло Харви светло-коричневый с коричневой экокожей - фото 3Кресло Харви светло-коричневый с коричневой экокожей - фото 4

Кресло Харви светло-коричневый с коричневой экокожей

Артикул: CH-053-318
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Харви бежевый с серой экокожей
Кресло Харви бежевый с серой экокожей
Следующий Кресло Харви светло-серый
Кресло Харви бежевый с серой экокожей

Характеристики товара

Описание

Кресло Харви идеально дополнит интерьер гостиной или столовой зоны. Широкое сиденье с мягкой поддерживающей спинкой подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется экокожа - прочный износостойкий материал, который неприхотлив в уходе и быстро восстанавливает форму. Крепкие металлические ножки, окрашенные порошковой краской в черном цвете, способны выдерживать большие нагрузки. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 69*39*63
Вес брутто: 12,50
Объем: 0,17

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес10,5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Каркасметалл
  • Материал сиденьярогожка, экокожа
  • Цветкоричневый, белый
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Кресло ТосканаНастоящее фото товара Кресло Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена

Кресло Тоскана

39
Мини - Кресло МК21Настоящее фото товара Мини - Кресло МК21, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Мини - Кресло МК21

50
Настоящее фото товара Кресло Нирвана, произведённого компанией ChiedoCover
от67 690
Оптовая цена

Кресло Нирвана

46
Настоящее фото товара Кресло - трон Песочные часы, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена

Кресло - трон Песочные часы

39
Настоящее фото товара Кресло Passo горчичное, произведённого компанией ChiedoCover
от81 990
Оптовая цена

Кресло Passo горчичное

40
Настоящее фото товара Кресло Brida светло-серое, произведённого компанией ChiedoCover
от76 990
Оптовая цена

Кресло Brida светло-серое

46
Настоящее фото товара Кресло Fyna серое, произведённого компанией ChiedoCover
от61 690
Оптовая цена

Кресло Fyna серое

50
Кресло Lecco, розовоеНастоящее фото товара Кресло Lecco, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена

Кресло Lecco, розовое

52
Кресло Рилто, красноеНастоящее фото товара Кресло Рилто, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Рилто, красное

47
Кресло Moris, искусственная замшаНастоящее фото товара Кресло Moris, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890

Кресло Moris, искусственная замша

7

С этим товаром покупают

Стул барный Кадиллак белый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Кадиллак белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул барный Кадиллак белый, экокожа

93
В наличии 31 шт.
Распродажа
Стул Барбара NEW велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул Барбара NEW велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99057
11 490 ₽Оптовая цена

Стул Барбара NEW велюр пыльно-розовый

54
В наличии 4 шт.
Распродажа
Стул Венера вращающийся велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Венера вращающийся велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 9907
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Венера вращающийся велюр коричневый

58
В наличии 21 шт.
Распродажа
Стул полубарный Матео велюр серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Матео велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Матео велюр серый

93
В наличии 26 шт.
Складной стул Джонни экокожа серый каркас металликНастоящее фото товара Складной стул Джонни экокожа серый каркас металлик, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Складной стул Джонни экокожа серый каркас металлик

43
В наличии 90 шт.
Стул Leo светло-зелёныйНастоящее фото товара Стул Leo светло-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул Leo светло-зелёный

59
В наличии 6 шт.
Стул Franc, коричневыйНастоящее фото товара Стул Franc, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул Franc, коричневый

86
В наличии 22 шт.
Стул Chilli светло-бежевый, PU/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli светло-бежевый, PU/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Chilli светло-бежевый, PU/ черный каркас

76
В наличии 91 шт.
Стул Апри, бежевыйНастоящее фото товара Стул Апри, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул Апри, бежевый

85
В наличии 1 шт.
Стул Ирре, светло-коричневый, черный каркасНастоящее фото товара Стул Ирре, светло-коричневый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стул Ирре, светло-коричневый, черный каркас

83
В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Кресло КлубНастоящее фото товара Кресло Клуб, произведённого компанией ChiedoCover
от10 7905
11 290 ₽

Кресло Клуб

48
Настоящее фото товара Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый

46
Настоящее фото товара Кресло Глория, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Кресло Глория

39
Кресло Egg, желтоеНастоящее фото товара Кресло Egg, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от54 890
Оптовая цена

Кресло Egg, желтое

37
Распродажа
Кресло Шале велюр синийНастоящее фото товара Кресло Шале велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99023
26 990 ₽Оптовая цена

Кресло Шале велюр синий

41
В наличии 22 шт.
Кресло Kontour, с оттоманкойНастоящее фото товара Кресло Kontour, с оттоманкой, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло Kontour, с оттоманкой

43
Кресло Дублин, черноеНастоящее фото товара Кресло Дублин, черное, произведённого компанией ChiedoCover
91 490
Оптовая цена

Кресло Дублин, черное

45
Кресло Marsala, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Marsala, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от99 490
Оптовая цена

Кресло Marsala, оранжевый

40
Настоящее фото товара Кресло Хайтс, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Кресло Хайтс

31
Кресло Papa Bear с оттоманкойНастоящее фото товара Кресло Papa Bear с оттоманкой, произведённого компанией ChiedoCover
от129 090
Оптовая цена

Кресло Papa Bear с оттоманкой

50

Товар в корзине

Кресло Харви светло-коричневый с коричневой экокожей
Кресло Харви светло-коричневый с коричневой экокожей
от 16 190
16 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Стул барный Кадиллак белый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Кадиллак белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул барный Кадиллак белый, экокожа

93
В наличии 31 шт.
Распродажа
Стул Барбара NEW велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул Барбара NEW велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99057
11 490 ₽Оптовая цена

Стул Барбара NEW велюр пыльно-розовый

54
В наличии 4 шт.
Распродажа
Стул Венера вращающийся велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Венера вращающийся велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 9907
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Венера вращающийся велюр коричневый

58
В наличии 21 шт.
Распродажа
Стул полубарный Матео велюр серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Матео велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Матео велюр серый

93
В наличии 26 шт.