Мебель для семейного ресторана

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Наполеон Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон Золото, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4
Стул Наполеон Красный, деревянный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Наполеон Бронза, деревянный
Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-12%
Новинка
5 290 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg изумруд
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-12%
НовинкаХит
5 290 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Kongsberg, голубой
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Новинка
4 690 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Kongsberg, голубой, сплошной
Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Гаага синий
Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Гаага красный
Настоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
5 290 ₽
Оптовая цена
4
Стул Гаага коричневый
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 3
Настоящее фото товара Стул Амьен серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
5 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Амьен серый велюр
Настоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Амьен фиолетовый
Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кеми коричневый
Настоящее фото товара Стул Zig Zag желтый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
4 690 ₽5 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Zig Zag желтый
Настоящее фото товара Стул Zig Zag аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
4 690 ₽5 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Zig Zag аквамарин
Настоящее фото товара Стул Атлас М, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Атлас М
Настоящее фото товара Стул Атлас МН, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Атлас МН
Настоящее фото товара Стул стальной Ваолет, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул стальной Ваолет, коричневый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул стальной Ваолет, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул стальной Ваолет, серый
Настоящее фото товара Слэб Ангара, произведённого компанией ChiedoCover
20 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Слэб Ангара
Настоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
6 490 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки
Настоящее фото товара Стол Люцио, произведённого компанией ChiedoCover
96 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Люцио
Настоящее фото товара Стул Маффин Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 550 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Маффин Премиум
Настоящее фото товара Стул Мокка Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Мокка Премиум
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Ларго велюр бежевый
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Ларго велюр капучино
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Ларго велюр темно-серый
Настоящее фото товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Полукресло Шарри, цвет пыльная роза
Настоящее фото товара Полукресло Шарри, алый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Полукресло Шарри, алый
Настоящее фото товара Стул Ники черный, произведённого компанией ChiedoCover-47%
Новинка
7 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Ники черный
Настоящее фото товара Стул Норман рогожка светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Норман рогожка светло-серый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Madina белый/фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Madina белый/фиолетовый
Настоящее фото товара Стул Elegance белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Elegance белый/ голубой
Настоящее фото товара Стул Elegance белый/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Elegance белый/ серый
Настоящее фото товара Стул Elegance белый/ бледный терракот, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Elegance белый/ бледный терракот

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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