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Стул Olivia, пудровый

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Стул Olivia, латте

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Olivia подходит для интерьера конференц-залов и домашней обстановки. Мягкие спинка и сидение обиты велюром. Стулья Olivia имеют декоративную строчку на внешней стороне спинки. Оригинальные тонкие ножки стула, выполненные из металла чёрного цвета, выглядят лёгко и изящно, но очень устойчивы благодаря цельной конструкции. Цветовая палитра стульев представлена трендовыми пастельными оттенками.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Цветрозовый

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