Характеристики товара
Описание
Стул Lenny, серый, обивка - велюр, ножки черные
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина460 мм
- Глубина610 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Цветсерый
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