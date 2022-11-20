Характеристики товара
Описание
Варианты размеров: Возможно изготовление по любым размерам
Материал основания: металл
Назначение: для баров и кафе
Толщина сиденья: 20 мм
Сиденье: натуральный дуб (сращенный) с покрытием
Покрытие сиденья: проф. состав масла с воском (Германия)
Стиль: Лофт
Варианты цвета: на выбор, по согласованию
Состаривание цвета металла: по желанию заказчика
Размер: 45*55*75 см
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Высота до сиденья855 мм
- Ширина550 мм
- Глубина450 мм
- Материал каркасаметалл