Характеристики товара
Описание
Стол Миллер - минимализм и функциональность для бизнес-пространств.
Стол Миллер — это идеальное сочетание современного дизайна и практичности. Его деревянная столешница с натуральной текстурой создает уютную атмосферу, а центральная металлическая опора обеспечивает устойчивость и удобство использования.
Ключевых преимущества:
Эргономичный дизайн
Центральная опора освобождает пространство для ног, обеспечивая комфорт для гостей и сотрудников
Прочная конструкция
Металлическое основание с широкой базой гарантирует устойчивость даже при интенсивном использовании
Современная эстетика
Контраст дерева и черного металла делает стол стильным акцентом в интерьере
Практичность
Гладкая деревянная поверхность устойчива к износу и легко очищается
Стол Миллер — это не просто мебель, а инструмент создания комфортного пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина800 мм
- Высота730 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вес33 кг
- Вид кромкиПВХ
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет