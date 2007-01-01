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Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Миллер 160
48 оценок
21 390
Товар в корзине. Перейти
Стол Миллер 160 - фото 1Стол Миллер 160 - фото 2Стол Миллер 160 - фото 3Стол Миллер 160 - фото 4Стол Миллер 160 - фото 5Стол Миллер 160 - фото 6Стол Миллер 160 - фото 7

Стол Миллер 160

Артикул: CH-000-559
48 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота730 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Миллер - минимализм и функциональность для бизнес-пространств.

Стол Миллер — это идеальное сочетание современного дизайна и практичности. Его деревянная столешница с натуральной текстурой создает уютную атмосферу, а центральная металлическая опора обеспечивает устойчивость и удобство использования.

Ключевых преимущества:
Эргономичный дизайн
Центральная опора освобождает пространство для ног, обеспечивая комфорт для гостей и сотрудников

Прочная конструкция
Металлическое основание с широкой базой гарантирует устойчивость даже при интенсивном использовании

Современная эстетика
Контраст дерева и черного металла делает стол стильным акцентом в интерьере

Практичность
Гладкая деревянная поверхность устойчива к износу и легко очищается

Стол Миллер — это не просто мебель, а инструмент создания комфортного пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота730 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вес33 кг
  • Вид кромкиПВХ
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Миллер 160 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Миллер 160 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Миллер 160 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Миллер 160 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Миллер 160 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Миллер 160 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Миллер 160 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Миллер 160 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Миллер 160 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Миллер 160 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Миллер 160 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Миллер 160 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Миллер 160 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Миллер 160 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Миллер 160 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Миллер 160 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Миллер 160 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Миллер 160 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Миллер 160 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Миллер 160 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Миллер 160 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Миллер 160 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Миллер 160 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Миллер 160 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Миллер 160 - столешница в цвете БукБук
Стол Миллер 160 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Миллер 160 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Миллер 160 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Миллер 160 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Миллер 160 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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Стол Миллер 160
Стол Миллер 160
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