Товар в корзине. Перейти

Стул Olivia, тёмно-бирюзовый

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Olivia, пудровый
Стул Olivia, пудровый
Следующий Стул Richard, бирюзовый
Стул Olivia, пудровый

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Olivia подходит для интерьера конференц-залов и домашней обстановки. Мягкие спинка и сидение обиты велюром. Стулья Olivia имеют декоративную строчку на внешней стороне спинки. Оригинальные тонкие ножки стула, выполненные из металла чёрного цвета, выглядят лёгко и изящно, но очень устойчивы благодаря цельной конструкции. Цветовая палитра стульев представлена трендовыми пастельными оттенками.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Цветголубой

Похожие товары

Стул Richard, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Richard, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
9

Стул Richard, бирюзовый

В наличии 27 шт.
Стул Richard, горчичныйНастоящее фото товара Стул Richard, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
12

Стул Richard, горчичный

В наличии 12 шт.
Стул Richard, синийНастоящее фото товара Стул Richard, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
6

Стул Richard, синий

В наличии 28 шт.
Стул Richard, терракотовыйНастоящее фото товара Стул Richard, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
13

Стул Richard, терракотовый

В наличии 30 шт.
Стул Rome, латтеНастоящее фото товара Стул Rome, латте, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
12

Стул Rome, латте

В наличии 56 шт.
Стул Rome, пудровыйНастоящее фото товара Стул Rome, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
7

Стул Rome, пудровый

В наличии 46 шт.
Стул Rome, серыйНастоящее фото товара Стул Rome, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
10

Стул Rome, серый

В наличии 42 шт.
Стул Seven Leather, серыйНастоящее фото товара Стул Seven Leather, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
9

Стул Seven Leather, серый

В наличии 1 шт.
Стул Seven, белыйНастоящее фото товара Стул Seven, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
10

Стул Seven, белый

Стул Seven, чёрныйНастоящее фото товара Стул Seven, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
12

Стул Seven, чёрный

В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела

Стул Spot, бежевыйНастоящее фото товара Стул Spot, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
7

Стул Spot, бежевый

Стул Spot, белыйНастоящее фото товара Стул Spot, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
8

Стул Spot, белый

Стул Spot, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Spot, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
12

Стул Spot, бирюзовый

В наличии 2 шт.
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

С этим товаром покупают

Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0904
5 290 ₽
121Хит

Стул Кьявари Золото, деревянный

Настоящее фото товара Стул Виота 223, Dark Stone, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
16

Стул Виота 223, Dark Stone

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
11

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ)

Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
14

Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ)

Стул Oliver велюр травянойНастоящее фото товара Стул Oliver велюр травяной, произведённого компанией ChiedoCover
4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
13

Стул Oliver велюр травяной

В наличии 76 шт.
Стул Кьявари Bride пластик золотойНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 99051
7 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Кьявари Bride пластик золотой

В наличии 25 шт.
Стул пластиковый Snow, красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Snow, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Snow, красный

В наличии 6 шт.