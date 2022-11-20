Характеристики товара
Описание
Мягкий стул Olivia подходит для интерьера конференц-залов и домашней обстановки. Мягкие спинка и сидение обиты велюром. Стулья Olivia имеют декоративную строчку на внешней стороне спинки. Оригинальные тонкие ножки стула, выполненные из металла чёрного цвета, выглядят лёгко и изящно, но очень устойчивы благодаря цельной конструкции. Цветовая палитра стульев представлена трендовыми пастельными оттенками.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Глубина530 мм
- Цветголубой