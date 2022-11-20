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Стул Ant, латте

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Характеристики товара

Описание

Купить стулья Ant — идеальное решение для вашего интерьера. Они будут отлично смотреться не только в гостиной, но и станут интересным решением для вашей спальни. Подойдут стулья и для кухни, а также для кафе и ресторанов с шикарным дизайном. Подойдет в качестве дополнения к любому интерьеру. Мягкая, приятная обивка из велюра на сиденье и спинке стула делает его еще более комфортным.

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина580 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина540 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

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