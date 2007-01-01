Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый
13 оценок
13 090
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый - фото 1Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый - фото 2Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый - фото 3Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый - фото 4Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый - фото 5Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый - фото 6

Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый

Артикул: CH-052-746
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бертоя полубарный черный
Фотография товара Стул Бертоя полубарный черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки
Фотография товара Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.282 м3

Вес брутто: 22 кг

Размер упаковки: 460х680х900 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес4,5 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул барный Флекс велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Флекс велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул барный Флекс велюр капучино

26
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
  • черный
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, жемчужный

315
Фотография товара Кресло Дарио с подлокотниками, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дарио с подлокотниками, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
27 090
Оптовая цена

Кресло Дарио с подлокотниками, бежевое

57
  • белый
  • бежевый
В наличии 31 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, жаккард корона красная, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, жаккард корона красная, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99015
2 315 ₽

Стул Хит 20мм, жаккард корона красная, черный муар

14
Фотография товара Стул Эллен, Кипрус 15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эллен, Кипрус 15, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Стул Эллен, Кипрус 15

5
  • бежевый
  • серый
  • бирюзовый
Фотография товара Стул с подлокотниками Флоу, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Флоу, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Флоу, темно- серый

13
Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, каркас серебро, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Саф-Ина, каркас серебро, светло-бежевый

6
Фотография товара Стул Лоуренс, каркас черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лоуренс, каркас черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Лоуренс, каркас черный, коричневый

7
Фотография товара Стул на металлокаркасе Техас 3 поворотный темно-серый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Техас 3 поворотный темно-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул на металлокаркасе Техас 3 поворотный темно-серый / черный

14
  • синий, черный
  • черный, светло-коричневый
Фотография товара Стул Нестик, стальные ноги, светло-серый, серебро, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нестик, стальные ноги, светло-серый, серебро, букле, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Нестик, стальные ноги, светло-серый, серебро, букле

14
  • черный
  • бежевый, черный
  • белый, черный
  • серебряный, светло-серый

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Муншайн, травертин, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Муншайн, травертин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
104 590

Стол обеденный Муншайн, травертин, черный

7
В пути 1756 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Том, дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
70 290

Стол обеденный Том, дуб, черный

5
В пути 1069 шт.
Фотография товара Стол обеденный Релативити, кашемир, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Релативити, кашемир, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 790

Стол обеденный Релативити, кашемир, черный

5
В пути 724 шт.
Фотография товара Стол Окленд d1000, лдсп Дуб Галифакс табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Окленд d1000, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390

Стол Окленд d1000, лдсп Дуб Галифакс табак

41
Фотография товара Стол 0882ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0882ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стол 0882ДТ

6
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стол Saen №9, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Стол Saen №9

68
Распродажа
Фотография товара Барный стол Мохито белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Мохито белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 69040
14 290 ₽Оптовая цена

Барный стол Мохито белый

26
  • черный, серебряный
  • белый
Фотография товара Стол СонаМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол СонаМ, произведённого компанией ChiedoCover
34 090

Стол СонаМ

11
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, мрамор белый, черный муар

11
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Квант 6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Квант 6, произведённого компанией ChiedoCover
46 690

Стол Квант 6

13

Другие товары из раздела стулья для кафе

Распродажа
Фотография товара Стул Эвита зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эвита зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99049
21 490 ₽Оптовая цена

Стул Эвита зеленый

26
  • серый
  • зеленый
В наличии 61 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от19 39024
25 290 ₽Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)

139
  • синий
  • желтый
  • красный
Фотография товара Стул Halmar K440, серый/синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar K440, серый/синий, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Стул Halmar K440, серый/синий

98
Распродажа
Фотография товара Стул Лавал, черный бархат/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лавал, черный бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 1909
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Лавал, черный бархат/ золото

36
  • белый
  • фиолетовый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Стул Турин, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турин, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 19048
24 990 ₽Оптовая цена

Стул Турин, чёрный

74
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Табурет вращающийся Спаркс, коричневый

30
  • белый
  • коричневый
  • красный
  • черный
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул Klint от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Klint, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул Klint

65
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный

26
В наличии 20 шт.
Фотография товара Cтул Брю, морская волна велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Брю, морская волна велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Cтул Брю, морская волна велюр

10
В наличии 34 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Полукресло Фенди, велюр Тедди 337, бук под лак

10

Товар в корзине

Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый
Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый
от 13 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Муншайн, травертин, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Муншайн, травертин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
104 590

Стол обеденный Муншайн, травертин, черный

7
В пути 1756 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Том, дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
70 290

Стол обеденный Том, дуб, черный

5
В пути 1069 шт.
Фотография товара Стол обеденный Релативити, кашемир, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Релативити, кашемир, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 790

Стол обеденный Релативити, кашемир, черный

5
В пути 724 шт.
Фотография товара Стол Окленд d1000, лдсп Дуб Галифакс табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Окленд d1000, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390

Стол Окленд d1000, лдсп Дуб Галифакс табак

41

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности