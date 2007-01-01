Характеристики товара
Описание
Стул Колин горчичный ножки черные металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина570 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья570 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.6 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки13.2 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Габариты упаковки для логистики830
- Изделия стопируютсяНет