Стул Topas, черная морилка, бежевый

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Стул Topas, черная морилка, бежевый

5
6 090 ₽
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Стул LUX (НА ПРУТКЕ)
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Стул Ruby, велюр зеленый

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасамассив дерева, бук
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиний

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