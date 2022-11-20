Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|800
|750
|40
|массив сосны
|49
|23090
|1800
|800
|750
|40
|массив сосны
|45
|21690
|1500
|800
|750
|40
|массив сосны
|39
|19790
|1200
|800
|750
|40
|массив сосны
|33
|17890
|1000
|800
|750
|40
|массив сосны
|29
|16590
|2000
|800
|750
|40
|массив дуба
|61
|49590
|1800
|800
|750
|40
|массив дуба
|55
|45590
|1500
|800
|750
|40
|массив дуба
|48
|39890
|1200
|800
|750
|40
|массив дуба
|41
|33790
|1000
|800
|750
|40
|массив дуба
|35
|29790
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