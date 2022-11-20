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Стол Лофт-7

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 800 750 40 массив сосны 49 23090
1800 800 750 40 массив сосны 45 21690
1500 800 750 40 массив сосны 39 19790
1200 800 750 40 массив сосны 33 17890
1000 800 750
 40 массив сосны 29 16590

2000 800 750 40 массив дуба 61 49590
1800 800 750 40 массив дуба 55 45590
1500 800 750 40 массив дуба 48 39890
1200 800 750 40 массив дуба 41 33790
1000 800 750 40 массив дуба 35 29790

Варианты столешницы

Стол Лофт-7 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт-7 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт-7 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт-7 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт-7 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт-7 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт-7 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт-7 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Отзывы о товаре

Стол Лофт-7 — выполненные заказы

Фотография товара Стол Лофт 7, стул Ruby, стул Роквелл от компании ChiedoCover.Стол Лофт 7, стул Ruby, стул РоквеллФотография товара Стулья Роквелл, рогожка коричневая, каркас венге от компании ChiedoCover.Стулья Роквелл, рогожка коричневая, каркас венгеФотография товара Стол Лотф-7, столешница пластик HPL от компании ChiedoCover.Стол Лотф-7, столешница пластик HPLФотография товара Стол Лофт-7, белая расцветка от компании ChiedoCover.Стол Лофт-7, белая расцветка
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