Характеристики товара
Описание
Популярный барный стул КРЮГЕР с высокой спинкой и подлокотниками непременно придется вам по вкусу и создает в кафе неповторимую атмосферу, Основа барного стула КРЮГЕР - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Мягкие формы сидения и хромированные подлокотники с удобными чехлами обеспечат посетителю комфорт.
Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.
Максимальная нагрузка до 100 кг.
Данные для транспортировки
- Объем упаковки (2 шт.), куб. м. 0,14
- Вес Брутто (короб 2 стула), кг 19,30
Дополнительное описание
- Покрытие металлокаркаса Хром
- Конструкция Сборно-разборная
Основные характеристики
- Высота1150 мм
- Высота до сиденья630 мм
- Ширина530 мм
- Глубина480 мм
- Вес8,6 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Страна изготовленияКитай