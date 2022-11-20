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Стул барный КРЮГЕР, белый

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Характеристики товара

Описание

Популярный барный стул КРЮГЕР с высокой спинкой и подлокотниками непременно придется вам по вкусу и создает в кафе неповторимую атмосферу, Основа барного стула КРЮГЕР - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Мягкие формы сидения и хромированные подлокотники с удобными чехлами обеспечат посетителю комфорт.

Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.

Максимальная нагрузка до 100 кг.

Данные для транспортировки

  • Объем упаковки (2 шт.), куб. м. 0,14
  • Вес Брутто (короб 2 стула), кг 19,30

Дополнительное описание

  • Покрытие металлокаркаса Хром
  • Конструкция Сборно-разборная
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1150 мм
  • Высота до сиденья630 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес8,6 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Страна изготовленияКитай

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