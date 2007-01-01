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Настоящее фото товара Стул барный Флэш черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Флэш черный
26 оценок
6 99031
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул барный Флэш черный

Артикул: CH-004-384
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья700 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обладает лаконичным внешним видом и очень приятен в эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья700 мм
  • Вес5.88 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки420 мм
  • Вес упаковки13.55 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики740
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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