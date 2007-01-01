Характеристики товара
Описание
Обладает лаконичным внешним видом и очень приятен в эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина480 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья700 мм
- Вес5.88 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасасталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки420 мм
- Вес упаковки13.55 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики740
- Изделия стопируютсяНет