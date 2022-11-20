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Стул барный Флэш черный

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Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
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Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки

Характеристики товара

Описание

Дизайнерский барный стул из качественного пластика обладает лаконичным внешним видом и очень приятен в эксплуатации.

1 коробка / 2 шт

Габариты: 72*17*42

Вес брутто: 13,55 кг

Объем: 0,057

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья700 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес5.88 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки420 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки13.55 кг

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