Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

11 оценок

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Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

5
130 900 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 78.4 кг

Объем: 0.36

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Основные характеристики

  • Объём упаковки1 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина1700 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Вес79 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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Табурет Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-11 Н барный

Табурет Лофт-12 барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
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8

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
6

Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок, произведённого компанией ChiedoCover
от130
21

Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок

В наличии 52 шт.
Стул Саф-ИнаНастоящее фото товара Стул Саф-Ина, произведённого компанией ChiedoCover
1 490
Оптовая цена
8

Стул Саф-Ина

Стол Бруклин 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
22 99037
35 990 ₽
11

Стол Бруклин 55 x 55 серебро

В наличии 18 шт.
Скатерть DecoНастоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от990
10

Скатерть Deco

Стеллаж 25Настоящее фото товара Стеллаж 25, произведённого компанией ChiedoCover
27 690
12

Стеллаж 25

Стеллаж 28Настоящее фото товара Стеллаж 28, произведённого компанией ChiedoCover
32 190
6

Стеллаж 28

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд

Настоящее фото товара Стол Априори темный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
11

Стол Априори темный

Стул Halmar dariusz, белыйНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Halmar dariusz, белый

Стул Halmar dariusz, темный орехНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
5

Стул Halmar dariusz, темный орех

Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
6

Стул Signal august velvet, синий

Настоящее фото товара Чехол 44 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от930
5

Чехол 44 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
от1 650
10

Скатерть Microfibra

Настоящее фото товара Салфетки Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от220
12

Салфетки Panama Dolce

Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от200
6

Салфетки Сатин

Настоящее фото товара Салфетки Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от160
7

Салфетки Deco

Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк пластиковый белый

В наличии 100 шт.
Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Chester диван лавситНастоящее фото товара Chester диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
от180 790
Оптовая цена
12

Chester диван лавсит

Chester креслоНастоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от128 390
Оптовая цена
11

Chester кресло

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от25 76020
32 200 ₽Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 770
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Комплект ФуршетныйНастоящее фото товара Комплект Фуршетный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 48013
3 990 ₽
12

Комплект Фуршетный

Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем белый, произведённого компанией ChiedoCover
от123 590
Оптовая цена
5

Стол обеденный Гарлем белый

Настоящее фото товара Стеллаж 45, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
12

Стеллаж 45

Настоящее фото товара Стеллаж 47, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
9

Стеллаж 47

Стол обеденный КоссутНастоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
от102 390
Оптовая цена
10

Стол обеденный Коссут

Стол обеденный КоттерНастоящее фото товара Стол обеденный Коттер, произведённого компанией ChiedoCover
от92 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Коттер

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
от79 490
Оптовая цена
6

Стол обеденный Кросби

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Кросно

Стол ЛарнедНастоящее фото товара Стол Ларнед, произведённого компанией ChiedoCover
от40 590
Оптовая цена
8

Стол Ларнед

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
11

Салфетки Журавинка серые

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк белый/ голубой

Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 81 шт.
Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Avrilmavi капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
15

Скатерть Avrilmavi капучино

Настоящее фото товара Скатерть Demina габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Demina габардин

Настоящее фото товара Скатерть Bake beige габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Bake beige габардин

Настоящее фото товара Скатерть Rokoko Белый , произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
7

Скатерть Rokoko Белый

Настоящее фото товара Диван Veil 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
12

Диван Veil 3-х местный

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 1-местный угловой

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой правый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 2-х местный угловой правый

Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
15

Модуль GRAND 1-местный прямой

Стул Бар /МРДНастоящее фото товара Стул Бар /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
10

Стул Бар /МРД

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
10

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

Настоящее фото товара Кресло Лиссабон, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
13

Кресло Лиссабон

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневыйНастоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
12

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый

Стол Бомбей палисандрНастоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
11

Стол Бомбей палисандр

Стол обеденный ТампаНастоящее фото товара Стол обеденный Тампа, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99036
69 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Тампа

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
6

Стул барный Тиесто коричневый

В наличии 31 шт.
Скатерть Padua жаккардНастоящее фото товара Скатерть Padua жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
8

Скатерть Padua жаккард

Настоящее фото товара Барный стул крутящийся 5078 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся 5078 черный

Настоящее фото товара Барный стул 1018 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
13

Барный стул 1018 черный

Стул Такер, малиновый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, малиновый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
16

Стул Такер, малиновый деревянный

Комплект Такер, 4 белых стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
16

Комплект Такер, 4 белых стула

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синийНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
15

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий

Кресло НуарНастоящее фото товара Кресло Нуар, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена
8

Кресло Нуар

Настоящее фото товара Диван Lama, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
6

Диван Lama

Настоящее фото товара Диван Dox, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена
11

Диван Dox

Стул Алекс мягкийНастоящее фото товара Стул Алекс мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена
11

Стул Алекс мягкий

Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
12

Стол Мюнхен раздвижной

Настоящее фото товара Стол Цезарь круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена
9

Стол Цезарь круглый

Стеллаж АйнбекНастоящее фото товара Стеллаж Айнбек, произведённого компанией ChiedoCover
70 500
8

Стеллаж Айнбек

Стеллаж БеккумНастоящее фото товара Стеллаж Беккум, произведённого компанией ChiedoCover
70 300
7

Стеллаж Беккум

Настоящее фото товара Диван большой Марракеш, произведённого компанией ChiedoCover
от122 850
Оптовая цена
11

Диван большой Марракеш

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальнаяНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
от350
25Хит

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная

Дорожка для стола, журавинкаНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от350
15

Дорожка для стола, журавинка

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Стул Такер, зеленый деревянный<