Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 78.4 кг
Объем: 0.36
Стол Лидер 2
Стол Лидер 3
Стул Патрик 20мм
Стол Лидер 4
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стол Лидер 10
Чехол 63
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Салфетки Жаккард
Стул Дания 25мм
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Стол складной Монифит
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose
Салфетки Мати
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул Кантри, без подушки
Стул Складной с пюпитром
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стол Лидер 3, белый
Стол Лофт-6
Стул Лофт-2
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул Консек барный, серый
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул Слинг барный, черный
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, круглый
Стул Лофт-11 М
Стул Лофт-11 Н барный
Стул Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-11 барный
Табурет Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-12 барный
Стул Стандарт +
Кресло Балун Лайт
Стул Борно зеленый
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная Кортес
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стол складной Натали серый
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Стол круговой Паулина
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Стул Саф-Ина
Стол Бруклин 55 x 55 серебро
Скатерть Deco
Стеллаж 25
Стеллаж 28
Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд
Стол Априори темный
Стул Halmar dariusz, белый
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стул Signal august velvet, синий
Чехол 44 из плотного спандекса
Скатерть Microfibra
Салфетки Panama Dolce
Салфетки Сатин
Салфетки Deco
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Диван офисный Тирон 160
Chester диван лавсит
Chester кресло
Комплект мебели Банкетный
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели для кафе Наполеон
Комплект Фуршетный
Стол обеденный Гарлем белый
Стеллаж 45
Стеллаж 47
Стол обеденный Коссут
Стол обеденный Коттер
Стол обеденный Кросби
Стол обеденный Кросно
Стол Ларнед
Скатерть Ла-Риойа рогожка
Салфетки Журавинка серые
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Стол-чемодан складной, коричневый
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Avrilmavi капучино
Скатерть Demina габардин
Скатерть Bake beige габардин
Скатерть Rokoko Белый
Диван Veil 3-х местный
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой правый
Модуль GRAND 1-местный прямой
Стул Бар /МРД
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Кресло Лиссабон
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый
Стол Бомбей палисандр
Стол обеденный Тампа
Стул барный Тиесто коричневый
Скатерть Padua жаккард
Барный стул крутящийся 5078 черный
Барный стул 1018 черный
Стул Такер, малиновый деревянный
Комплект Такер, 4 белых стула
Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий
Кресло Нуар
Диван Lama
Диван Dox
Стул Алекс мягкий
Стол Мюнхен раздвижной
Стол Цезарь круглый
Стеллаж Айнбек
Стеллаж Беккум
Диван большой Марракеш
Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная
Дорожка для стола, журавинка
Стул складной Мармарис, фиолетовый