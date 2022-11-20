Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1260/1760 мм
- Глубина1260 мм
Стол Лидер 4
Новогодний чехол на стул 02
Подстолье Анама 2
Настольная лампа Grace белая
Потолочный светильник Solen №1
Потолочный светильник Solen №2
Потолочный светильник Dune №1
Потолочный светильник Dune №2
Стол Лондон Лофт
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло