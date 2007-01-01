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Настоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кроссбэк флаг
71 оценка
9 490
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Кроссбэк флаг производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кроссбэк флаг производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Кроссбэк флаг производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Кроссбэк флаг производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Кроссбэк флаг производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Кроссбэк флаг производства ChiedoCover
+10Реальное изображение товара 7 Стул Кроссбэк флаг производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Кроссбэк флаг

Артикул: CH-004-161
71 оценка
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасадерево
  • Цветголубой, красный
  • Обивкаотсутствует
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Габариты в миллиметрах

  • Высота:880
  • Ширина:480
  • Длина сидения:530
  • Высота до сидения:460
Фотография размеры стула Стул Кроссбэк флаг ChiedoCover
  • 880
  • 480
  • 530
  • 460
Варианты покрытияХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Кроссбэк флаг - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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