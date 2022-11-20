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Стул барный КАСЛ, бежевый

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Барный стул КАСЛ со спинкой непременно придется вам по вкусу и создаст в кафе неповторимую атмосферу, Основа барного стула КАСЛ - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Мягкие формы сидения и стеганой спинки обеспечат посетителю комфорт.

Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.

Максимальная нагрузка до 100 кг.

Данные для транспортировки

  • Объем упаковки (2 шт в коробке), куб. м. - 0,2
  • Вес упаковки (2 шт в коробке), кг - 18,5

Дополнительное описание

  • Покрытие металлокаркаса - Хром
  • Конструкция - Сборно-разборная
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Основные характеристики

  • Высота1150 мм
  • Высота до сиденья610 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес6,8 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Страна изготовленияКитай

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