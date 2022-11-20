Характеристики товара
Описание
Барный стул КАСЛ со спинкой непременно придется вам по вкусу и создаст в кафе неповторимую атмосферу, Основа барного стула КАСЛ - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Мягкие формы сидения и стеганой спинки обеспечат посетителю комфорт.
Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.
Максимальная нагрузка до 100 кг.
Данные для транспортировки
- Объем упаковки (2 шт в коробке), куб. м. - 0,2
- Вес упаковки (2 шт в коробке), кг - 18,5
Дополнительное описание
- Покрытие металлокаркаса - Хром
- Конструкция - Сборно-разборная
Основные характеристики
- Высота1150 мм
- Высота до сиденья610 мм
- Ширина580 мм
- Глубина550 мм
- Вес6,8 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Страна изготовленияКитай