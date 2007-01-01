Характеристики товара
Описание
Выполнен из высококачественного пластика;
металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
может быть разобран.
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Высота1080 мм
- Вес7.5 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияТурция
- ФормаКвадратная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки410 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет