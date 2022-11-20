Характеристики товара
Описание
Выполнен из высококачественного пластика;
металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
может быть разобран.
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Количество в упаковке: 2 шт.
Вес брутто: 16 кг
Объем упаковки: 0.203 м3
Размер упаковки: 750х410х660 мм
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Высота1080 мм
- Вес7.5 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияТурция