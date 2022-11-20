Характеристики товара
Описание
Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества.
Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного износостойкого материала. Прямые металлические ножки в черном цвете имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Удобная подножка позволяет расположиться максимально комфортно.
Оригинальная форма спинки с выступающими элементами создает ощущение уюта. Изделие прекрасно дополнит интерьер кухни или кафе.
2 короб / 2шт
Габариты:
1короб: 61,5*52*53,5
2короб: 51*51*62
Вес брутто: 26,6
1короб: 17,700
2короб: 8,900
Объем: 0,332
1короб: 0,171
2короб: 0,161
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина470 мм
- Глубина500 мм
- Ширина сиденья425 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветголубой
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.33 м3
- Вес упаковки26.60 кг