Мебель для ресторана для большой компании

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Брайан бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-26%
Новинка
14 990 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Брайан бежевый
Настоящее фото товара Стул Эвита мятный, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Эвита мятный
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 3
Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 4
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 5
Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 6
Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 990 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лидер 9
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 10
Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Настоящее фото товара Стол Лидер 11, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лидер 11
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 7
Настоящее фото товара Стол Лидер 12, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лидер 12
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 21
Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 23 прямоугольный
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Эвита темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Эвита темно-серый
Настоящее фото товара Стул Эвита зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Эвита зеленый
Настоящее фото товара Стул Полин светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Полин светло-серый
Настоящее фото товара Стул Полин темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-21%
11 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Полин темно-синий
Настоящее фото товара Стул Элис мятный, произведённого компанией ChiedoCover-34%
9 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Элис мятный
Настоящее фото товара Стул Элис розовый, произведённого компанией ChiedoCover-34%
9 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Элис розовый
Настоящее фото товара Стул Элис полубарный мятный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
14 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Элис полубарный мятный
Настоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-17%
14 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Элис полубарный темно-синий
Настоящее фото товара Стул Дейзи розовый, произведённого компанией ChiedoCover-47%
7 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Дейзи розовый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Дейзи мятный, произведённого компанией ChiedoCover-47%
7 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Дейзи мятный
Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
12 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул полубарный Дейзи зеленый
Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-45%
9 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул полубарный Дейзи коричневый
Настоящее фото товара Стул Брайан темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-41%
Новинка
11 990 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Брайан темно-серый
Настоящее фото товара Стул Grace, черный, ножки дуб, BL19, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 260 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Grace, черный, ножки дуб, BL19
Настоящее фото товара Стул Grace, серебристый, ножки дуб, BL03, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 260 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Grace, серебристый, ножки дуб, BL03
Настоящее фото товара Стул Grace, оливковый, ножки дуб, BL75, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 260 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Grace, оливковый, ножки дуб, BL75
Настоящее фото товара Стул Grace, зеленый, ножки дуб, BL78, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 260 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Grace, зеленый, ножки дуб, BL78
Настоящее фото товара Стул Grace, бирюзовый, ножки орех, BL85, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 260 ₽
Оптовая цена
5
Стул Grace, бирюзовый, ножки орех, BL85
Настоящее фото товара Стул Malawi, синий, тк.BL86, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
20 110 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Malawi, синий, тк.BL86
Настоящее фото товара Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
24 600 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86
Настоящее фото товара Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
24 600 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68
Настоящее фото товара Стул Prince velvet, бирюзовый, ножки белые, BL68, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
24 600 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Prince velvet, бирюзовый, ножки белые, BL68
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
25 140 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT
Настоящее фото товара Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96, произведённого компанией ChiedoCover
16 820 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96
Настоящее фото товара Стул Caren II, произведённого компанией ChiedoCover
15 500 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Caren II
Настоящее фото товара Стул Huan II, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
19 570 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Huan II, серый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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