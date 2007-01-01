Характеристики товара
Описание
Кресло имеет высокую эргономичную спинку и сидение с увеличенной мягкой подушкой. Удобные пластиковые подлокотники и механизм, благодаря которому можно регулировать угол наклона, высоты спинки и глубины сиденья.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина620 мм
- Высота950/1140 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья420/560 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки574 мм
- Высота упаковки574 мм
- Глубина упаковки252 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет