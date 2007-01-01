Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Солэйс Самба, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Солэйс Самба, пластик
11 оценок
4 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Солэйс Самба, пластик - фото 1Кресло Солэйс Самба, пластик - фото 2Кресло Солэйс Самба, пластик - фото 3Кресло Солэйс Самба, пластик - фото 4Кресло Солэйс Самба, пластик - фото 5

Кресло Солэйс Самба, пластик

Артикул: CH-069-639
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота950/1140 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Edge Люкс, пластик
Фотография товара Кресло Edge Люкс, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Solace Golf, пластик
Фотография товара Кресло Solace Golf, пластик от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло имеет высокую эргономичную спинку и сидение с увеличенной мягкой подушкой. Удобные пластиковые подлокотники и механизм, благодаря которому можно регулировать угол наклона, высоты спинки и глубины сиденья.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота950/1140 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья420/560 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки574 мм
  • Высота упаковки574 мм
  • Глубина упаковки252 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела стулья-кресла

Фотография товара Кресло Grow, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Grow, черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 390
Оптовая цена

Кресло Grow, черный

14
Фотография товара Кресло Solace Golf, овалина, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Solace Golf, овалина, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Кресло Solace Golf, овалина, пластик

9
Фотография товара Кресло Вольт Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вольт Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Кресло Вольт Б/П

9
Фотография товара Кресло Direction Люкс, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Direction Люкс, хром, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Кресло Direction Люкс, хром

11
Фотография товара Кресло Ray, черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ray, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Кресло Ray, черный, хром

14
Фотография товара Кресло Maximum, пластик, топ-ган, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Maximum, пластик, топ-ган, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Кресло Maximum, пластик, топ-ган, черный

10
Настоящее фото товара Кресло Hall, произведённого компанией ChiedoCover
35 790

Кресло Hall

8
В наличии 1040 шт.
Фотография товара Кресло-качалка Deco, ткань, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Deco, ткань, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло-качалка Deco, ткань, серый, белый

14
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло-качалка Лорд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Лорд, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Кресло-качалка Лорд

8
Фотография товара Кресло-маятник Сенатор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-маятник Сенатор, произведённого компанией ChiedoCover
21 890

Кресло-маятник Сенатор

11

Товар в корзине

Кресло Солэйс Самба, пластик
Кресло Солэйс Самба, пластик
4 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности