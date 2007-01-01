Мебель для банкета в ресторане

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 3
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 5
Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 990 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лидер 9
Настоящее фото товара Стол Лидер 11, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лидер 11
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 050 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Настоящее фото товара Стул Монако М серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Монако М серый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Кроссбэк флаг
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Настоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
5 290 ₽
Оптовая цена
4
Стул Гаага коричневый
Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер, произведённого компанией ChiedoCover
40 000 ₽
Оптовая цена
5
Обеденный стол Гулливер
Настоящее фото товара Стол обеденный Тампа, произведённого компанией ChiedoCover
43 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол обеденный Тампа
Настоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
49 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол обеденный Атланта
Настоящее фото товара Слэб Тавда, произведённого компанией ChiedoCover
24 600 ₽
Оптовая цена
4.3
Слэб Тавда
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки
Настоящее фото товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки
Настоящее фото товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
6 490 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки
Настоящее фото товара Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
4 990 ₽6 550 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические
Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover-29%
Новинка
6 290 ₽8 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки
Настоящее фото товара Стул Riverbank светло-белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 650 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Riverbank светло-белый
Настоящее фото товара Стул Riverbank розовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 650 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Riverbank розовый
Настоящее фото товара Стул Riverbank серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 650 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Riverbank серый
Настоящее фото товара Кресло Ральф темно - серое, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Ральф темно - серое
Настоящее фото товара Стол Патрицио, произведённого компанией ChiedoCover
111 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Патрицио
Настоящее фото товара Стол Раймондо, произведённого компанией ChiedoCover
141 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Раймондо
Настоящее фото товара Стол Бертрано, произведённого компанией ChiedoCover
80 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Бертрано
Настоящее фото товара Стул Маффин Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 550 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Маффин Премиум
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Мокка Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Мокка Премиум
Настоящее фото товара Стул Изабела, произведённого компанией ChiedoCover
16 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изабела
Настоящее фото товара Софа Анника, произведённого компанией ChiedoCover
64 490 ₽
Оптовая цена
5
Софа Анника
Настоящее фото товара Стул Фейвори, произведённого компанией ChiedoCover
16 900 ₽
Оптовая цена
5
Стул Фейвори

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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