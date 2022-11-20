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Кресло Oppo, синий

Артикул: CH-050-377
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Oppo выполнено в стиле именитого дизайнера Стефана Борцелиуса. Плавность овальных форм и мягкая спинка подарит Вам максимальный комфорт, а высота кресла подойдёт для человека любой комплекции. Тканевая обивка непритязательна в уходе и будет служить долгие годы.

Стиль кресла универсален: его можно использовать как в домашней обстановке, обустроив гостиную или спальню, так и в самых разных местах: в салонах красоты, отелях, кафе и т.д.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Высота800 мм
  • Материалткань, дерево

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