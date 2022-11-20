Характеристики товара
Описание
Кресло Oppo выполнено в стиле именитого дизайнера Стефана Борцелиуса. Плавность овальных форм и мягкая спинка подарит Вам максимальный комфорт, а высота кресла подойдёт для человека любой комплекции. Тканевая обивка непритязательна в уходе и будет служить долгие годы.
Стиль кресла универсален: его можно использовать как в домашней обстановке, обустроив гостиную или спальню, так и в самых разных местах: в салонах красоты, отелях, кафе и т.д.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Высота800 мм
- Материалткань, дерево