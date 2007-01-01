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Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой
8 оценок
14 180
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Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой

Артикул: CH-052-494
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830/960 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830/960 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья330/430 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес11.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветголубой
  • Обивкаткань
  • Каркаспластик

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки290 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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