Стул Oliver, велюр темно-синий

8 оценок

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Стул Oliver, велюр темно-синий

4.6
4 490 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Oliver, велюр темно-зеленый
Стул Oliver, велюр темно-зеленый
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Стул Oliver, велюр черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина535 мм
  • Ширина445 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота895 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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