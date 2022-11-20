Полукресло Шарри, алый

8 оценок

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Полукресло Шарри, алый

4.5
8 990 ₽12 190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань, экокожа
  • Высота870 мм

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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