Классический дизайн и современные материалы обеспечивают удобство и приятные ощущения при использовании.
Штабелируемый.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, кафе, фудкортах.
Ширина: 45 см
Глубина: 50 см
Высота: 89 см
Материал: поликарбонат
Количество в упаковке 4 шт
Вес брутто 18,3 кг
Размер упаковки 750х480х1080 мм
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