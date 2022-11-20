Стул прозрачный Glenda

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул прозрачный Glenda

4.3
15 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Pasha
Кресло пластиковое Pasha
Следующий Кресло пластиковое Miss B Antishock cantilever
Кресло пластиковое Pasha

Характеристики товара

Описание

Классический дизайн и современные материалы обеспечивают удобство и приятные ощущения при использовании.
Штабелируемый.

Данная модель предназначена для использования на летних верандах, кафе, фудкортах.

Ширина: 45 см

Глубина: 50 см

Высота: 89 см

Материал: поликарбонат

Количество в упаковке 4 шт
Вес брутто 18,3 кг
Размер упаковки 750х480х1080 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияИталия

С этим товаром покупают

Стул Лофт-11 Н с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-11 Н с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
11

Стул Лофт-11 Н с подлокотниками

Стул Лофт-11 М с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-11 М с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
6

Стул Лофт-11 М с подлокотниками

Стул Лофт-11 НМ с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-11 НМ с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
15

Стул Лофт-11 НМ с подлокотниками

Стул Лофт-11 НМНастоящее фото товара Стул Лофт-11 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
11

Стул Лофт-11 НМ

Стул Лофт-12 с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-12 с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
7

Стул Лофт-12 с подлокотниками

Стул Лофт-12 Н с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-12 Н с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
6

Стул Лофт-12 Н с подлокотниками

Стул Лофт-12 М с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-12 М с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
9

Стул Лофт-12 М с подлокотниками

Стул Лофт-12 НМ с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-12 НМ с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
12

Стул Лофт-12 НМ с подлокотниками

Стул Лофт-11 барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
14

Стул Лофт-11 барный

Стул Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
6

Стул Лофт-11 Н барный

Другие товары из раздела прозрачные стулья оптом

Кресло пластиковое Miss B Antishock, хромНастоящее фото товара Кресло пластиковое Miss B Antishock, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Miss B Antishock, хром

Кресло пластиковое Miss B Antishock full legs, хромНастоящее фото товара Кресло пластиковое Miss B Antishock full legs, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Miss B Antishock full legs, хром

Стул прозрачный Zebra AntishockНастоящее фото товара Стул прозрачный Zebra Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
Оптовая цена
7

Стул прозрачный Zebra Antishock

Стул пластиковый на полозьях DayDreamНастоящее фото товара Стул пластиковый на полозьях DayDream, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
15

Стул пластиковый на полозьях DayDream

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

Стул Феникс Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽Оптовая цена
125Хит

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый