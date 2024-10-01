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Стул пластиковый барный Pachentro mini, антрацит - фото 1

Стул пластиковый барный Pachentro mini, антрацит

Артикул: CH-067-306
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Модель выполнена из стеклопластика, устойчивого к УФ-лучам и разработанным специально для использования на открытых площадках. Матовая отделка. Нескользящие накладки на ножках. Возможность штабелирования. Изделие пригодно для вторичной переработки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина495 мм
  • Высота865 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветантрацит
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки1030 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.33 м3

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