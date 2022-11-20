Характеристики товара
Описание
Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.32
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Ширина525 мм
- Глубина550 мм
- Вес4 кг
- Материалпластик
- Цветзеленый, белый
- Страна изготовленияРоссия
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Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.32
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