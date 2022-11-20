Товар в корзине. Перейти

Стул Кавагоэ мятный, белый

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кавагоэ серый, черный
Стул Кавагоэ серый, черный
Следующий Стул Кавалла желтый, черный
Стул Кавагоэ серый, черный

Характеристики товара

Описание

Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.32

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Ширина525 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес4 кг
  • Материалпластик
  • Цветзеленый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Кавалла желтый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
13

Стул Кавалла желтый, черный

Настоящее фото товара Стул Кавалла голубой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
10

Стул Кавалла голубой, белый

Стул Кайзука, мятныйНастоящее фото товара Стул Кайзука, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
8

Стул Кайзука, мятный

Настоящее фото товара Стул Кайзука голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Стул Кайзука голубой

Настоящее фото товара Стул Кайзука бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
7

Стул Кайзука бежевый

Настоящее фото товара Стул Кайзука белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
7

Стул Кайзука белый

Настоящее фото товара Стул Кайзука оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
15

Стул Кайзука оранжевый

Настоящее фото товара Стул Кайзука лаванда, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
10

Стул Кайзука лаванда

Настоящее фото товара Стул Казбеги серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Стул Казбеги серый, белый

Стул Казбеги пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул Казбеги пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
13

Стул Казбеги пыльно-розовый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Казбеги белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
7

Стул Казбеги белый

Настоящее фото товара Стул Казбеги капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
12

Стул Казбеги капучино

Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49031
3 590 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Комплект Флорида, под кожу, произведённого компанией ChiedoCover
173 390
Оптовая цена

Комплект Флорида, под кожу

Настоящее фото товара Комплект Флорида, гранит, произведённого компанией ChiedoCover
173 390
Оптовая цена

Комплект Флорида, гранит

Настоящее фото товара Комплект Флорида, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
173 390
Оптовая цена

Комплект Флорида, слоновая кость

Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
5

Стул Борно черный

Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
11

Стул Борно серый

В наличии 9 шт.

С этим товаром покупают

Новогодний чехол на стул 02Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
7

Новогодний чехол на стул 02

Блюдо овальное 370 мм Royal Circle 4, 8Настоящее фото товара Блюдо овальное 370 мм Royal Circle 4, 8, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
9

Блюдо овальное 370 мм Royal Circle 4, 8

Блюдце для кофейной чашки Royal Circle 12, 96Настоящее фото товара Блюдце для кофейной чашки Royal Circle 12, 96, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена
9

Блюдце для кофейной чашки Royal Circle 12, 96

Блюдце для чайной чашки Royal Circle 6, 48Настоящее фото товара Блюдце для чайной чашки Royal Circle 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
15

Блюдце для чайной чашки Royal Circle 6, 48

Бульонница с ручками 320 мл Royal Circle 6, 36Настоящее фото товара Бульонница с ручками 320 мл Royal Circle 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
14

Бульонница с ручками 320 мл Royal Circle 6, 36

Кружка 350 мл Royal Circle 6, 36Настоящее фото товара Кружка 350 мл Royal Circle 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
12

Кружка 350 мл Royal Circle 6, 36

Настоящее фото товара Стул Лофт Римми, произведённого компанией ChiedoCover
от3 500
14

Стул Лофт Римми

Настоящее фото товара Стол Мелтон, под ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
5

Стол Мелтон, под ротанг

Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзамНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
9

Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам