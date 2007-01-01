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Настоящее фото товара Стул Кавагоэ мятный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кавагоэ мятный, белый
41 оценка
3 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Кавагоэ мятный, белый - фото 1Стул Кавагоэ мятный, белый - фото 2Стул Кавагоэ мятный, белый - фото 3Стул Кавагоэ мятный, белый - фото 4

Стул Кавагоэ мятный, белый

Артикул: CH-014-669
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина525 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота825 мм
  • Вес4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина525 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота825 мм
  • Вес4 кг
  • Материалпластик
  • Цветзеленый, белый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки4.32 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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