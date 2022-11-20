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Стул прозрачный детский Baby Elizabeth голубой

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Детский пластиковый стул Baby Elizabeth изготовлен из прозрачного поликарбоната.

Детские стулья серии Baby Elizabeth полностью прозрачные станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов, детской комнаты или домашнего интерьера. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые стулья для детей Baby Elizabeth можно использовать в том числе и на открытых площадках.

Особенности:

  • изготовлен из высококачественного поликарбоната;
  • не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
  • устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
  • штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
  • подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 320х460х760 мм.
Объем упаковки: 0.112 м³.

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Основные характеристики

  • Высота630 мм
  • Высота до сиденья320 мм
  • Ширина300 мм
  • Глубина340 мм
  • Вес1.4 кг
  • Материалпластик
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияТурция

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