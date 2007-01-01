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Настоящее фото товара Стул Margo, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Margo, белый
40 оценок
5 39040
8 930 ₽
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Стул Margo, белый - фото 1Стул Margo, белый - фото 2Стул Margo, белый - фото 3Стул Margo, белый - фото 4
Распродажа

Стул Margo, белый

Артикул: CH-020-978
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья475 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Серия стульев MARGO – это уникальное сочетание эффектного дизайнерского подхода и функциональности. Выполненное из прочного, долговечного пластика эргономичное сиденье обеспечивает максимальный комфорт, универсальное цветовое решение позволит вписать стулья MARGO абсолютно в любой интерьер, дополнив жилое, офисное или общественное пространство стильными акцентами. Но главное – форма этого стула продумана с особым вниманием к Вашему комфорту и позволяет штабелировать несколько единиц изделия в одну компактную конструкцию, освобождая максимум пространства в тот момент, когда это необходимо.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес4.4 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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