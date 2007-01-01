Характеристики товара
Описание
Серия стульев MARGO – это уникальное сочетание эффектного дизайнерского подхода и функциональности. Выполненное из прочного, долговечного пластика эргономичное сиденье обеспечивает максимальный комфорт, универсальное цветовое решение позволит вписать стулья MARGO абсолютно в любой интерьер, дополнив жилое, офисное или общественное пространство стильными акцентами. Но главное – форма этого стула продумана с особым вниманием к Вашему комфорту и позволяет штабелировать несколько единиц изделия в одну компактную конструкцию, освобождая максимум пространства в тот момент, когда это необходимо.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина580 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Вес4.4 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалпластик
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет