Характеристики товара
Описание
Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении. Сертифицирован CATAS.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина510 мм
- Высота950 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес4,5 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материалстеклопластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветкрасный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Объём упаковки0.28 м3
- Вес упаковки22 кг