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Стул пластиковый полубарный Fethiye, красный

Артикул: CH-067-367
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении. Сертифицирован CATAS.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес4,5 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Вес упаковки22 кг

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