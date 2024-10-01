Характеристики товара
Описание
Кресло выполнено из стеклопластика, который является нетоксичным, антистатическим и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
В конструкции предусмотрены зажимы для полотенец.
Возможность штабелирования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина615 мм
- Глубина900 мм
- Высота990 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес5,3 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалстеклопластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки1165 мм
- Глубина упаковки625 мм
- Объём упаковки0.73 м3