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Лаунж - кресло пластиковое Smile, тортора

Артикул: CH-066-607
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло выполнено из стеклопластика, который является нетоксичным, антистатическим и 100% перерабатываемым материалом.

Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.

Нескользящие накладки на ножках.

В конструкции предусмотрены зажимы для полотенец.

Возможность штабелирования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина615 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес5,3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки1165 мм
  • Глубина упаковки625 мм
  • Объём упаковки0.73 м3

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