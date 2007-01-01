Характеристики товара
Описание
Материал каркаса и ножек - пластик. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола. Максимальная нагрузка на стул - 120 кг.
Размер упаковки: 52х83х44,5 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина425 мм
- Глубина500 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья425 мм
- Глубина сиденья405 мм
- Высота до сиденья425 мм
- Высота спинки410 мм
- Вес4.35 кг
- Материалпластик
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет