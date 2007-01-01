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Настоящее фото товара Стул Куми, зеленый пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Куми, зеленый пластик
14 оценок
2 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Куми, зеленый пластик - фото 1Стул Куми, зеленый пластик - фото 2Стул Куми, зеленый пластик - фото 3Стул Куми, зеленый пластик - фото 4Стул Куми, зеленый пластик - фото 5Стул Куми, зеленый пластик - фото 6

Стул Куми, зеленый пластик

Артикул: CH-052-181
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина425 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья425 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса и ножек - пластик. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола. Максимальная нагрузка на стул - 120 кг.
Размер упаковки: 52х83х44,5 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина425 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья425 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья425 мм
  • Высота спинки410 мм
  • Вес4.35 кг
  • Материалпластик
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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