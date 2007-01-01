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Настоящее фото товара Стул барный Модерн НЬЮ, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Модерн НЬЮ, белый
26 оценок
7 49035
11 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Модерн НЬЮ, белый - фото 1Стул барный Модерн НЬЮ, белый - фото 2Стул барный Модерн НЬЮ, белый - фото 3Стул барный Модерн НЬЮ, белый - фото 4Стул барный Модерн НЬЮ, белый - фото 5
Распродажа

Стул барный Модерн НЬЮ, белый

Артикул: CH-008-613
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья740 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Модерн БЕЛЫЙ, каркас из натурального дерева, хромированная подставка для ног

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес5.6 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Глубина упаковки190 мм
  • Вес упаковки5.6 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики770
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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