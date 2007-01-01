Характеристики товара
Описание
Стул Модерн БЕЛЫЙ, каркас из натурального дерева, хромированная подставка для ног
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина390 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Вес5.6 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасадерево
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки410 мм
- Глубина упаковки190 мм
- Вес упаковки5.6 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Габариты упаковки для логистики770
- Изделия стопируютсяНет