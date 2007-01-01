Характеристики товара
Описание
Идеальное сочетание стиля и функциональности. Пластиковая ракушка обеспечивает комфорт и легкость, а подпружинивающая конструкция добавляет дополнительное удобство. Ножки черного матового цвета придают стулу современный и элегантный вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина460 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет