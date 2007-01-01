Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Bell, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Bell, серый
2 590
Стул Bell, серый - фото 1Стул Bell, серый - фото 2Стул Bell, серый - фото 3Стул Bell, серый - фото 4Стул Bell, серый - фото 5

Стул Bell, серый

Артикул: CH-069-552
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Идеальное сочетание стиля и функциональности. Пластиковая ракушка обеспечивает комфорт и легкость, а подпружинивающая конструкция добавляет дополнительное удобство. Ножки черного матового цвета придают стулу современный и элегантный вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

