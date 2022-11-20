Ширина: 47 см
Глубина: 53 см
Высота: 80 см
Материал: сталь, пластик
Максимальная нагрузка: 120 кг
Стул X-Treme S выполнен из двух материалов: спинка из поликарбоната и ножки из хромированной стали. Он привнесет яркость в Ваше помещение своим минималистичным дизайном и эстетикой. Простота линий и комфорт.
Стул предназначен для использования в закрытых помещениях, не рекомендуется использовать на открытых пространствах.
Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
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