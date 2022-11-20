Стул прозрачный X-Treme S

11 оценок

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Стул прозрачный X-Treme S

4.9
19 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 47 см

Глубина: 53 см

Высота: 80 см

Материал: сталь, пластик

Максимальная нагрузка: 120 кг

Стул X-Treme S выполнен из двух материалов: спинка из поликарбоната и ножки из хромированной стали. Он привнесет яркость в Ваше помещение своим минималистичным дизайном и эстетикой. Простота линий и комфорт.
Стул предназначен для использования в закрытых помещениях, не рекомендуется использовать на открытых пространствах.

Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияТурция

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