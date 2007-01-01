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Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный пластиковый Divo, оранжевый
55 оценок
13 790
Товар в корзине. Перейти
Стул барный пластиковый Divo, оранжевый - фото 1Стул барный пластиковый Divo, оранжевый - фото 2Стул барный пластиковый Divo, оранжевый - фото 3Стул барный пластиковый Divo, оранжевый - фото 4Стул барный пластиковый Divo, оранжевый - фото 5

Стул барный пластиковый Divo, оранжевый

Артикул: CH-026-846
55 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый барный стул Divo с корпусом из технополимера, армированного стекловолокном
Каркас выполнен из анодированного алюминия 25х25 мм
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки495 мм
  • Глубина упаковки1140 мм
  • Вес упаковки21.50 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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