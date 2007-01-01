Характеристики товара
Описание
Пластиковый барный стул Divo с корпусом из технополимера, армированного стекловолокном
Каркас выполнен из анодированного алюминия 25х25 мм
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина460 мм
- Высота980 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес4 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки495 мм
- Глубина упаковки1140 мм
- Вес упаковки21.50 кг
- Объём упаковки0.38 м3
- Изделия стопируютсяНет