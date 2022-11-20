Стул барный пластиковый Divo, оранжевый

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Стул барный пластиковый Divo, лен

Характеристики товара

Описание

Пластиковый барный стул Divo с корпусом из технополимера, армированного стекловолокном
Каркас выполнен из анодированного алюминия 25х25 мм
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Размер упаковки:
670х495х1140 мм

Вес брутто:
21.5 кг

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.35 м3

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