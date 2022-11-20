Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ)

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ)

5
6 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Meagan бежевый
Стул Meagan бежевый
Следующий Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)
Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)

Характеристики товара

Описание

легкие и практичные пластиковые стулья на четырех ножках, отличный вариант для общественных мест, образовательных учреждений и мероприятий. Широкая палитра цветов: от ярких до спокойных натуральных оттенков. Это самая доступная модель в каталоге, которая идеально сочетает в себе соотношение цены и качества. Покрытие металлического каркаса устойчиво к царапинам. Пластиковые сидение и спинка также предназначены для повышенных эксплуатационных нагрузок, характерных для зон общественного питания.
Стул легко стопируется по 10 штук. Стул, может быть, выполнен на шести вариантах каркаса и доступен для заказа в 16 различных цветах пластика
Покрытие каркаса: Хром
Материал сиденья: Пластик

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес3.3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияИталия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 850
13

Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Tempo 9, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8507
1 980 ₽
7

Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Tempo 9

Стул Кроссбэк, черно-красная патинаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, черно-красная патина, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
14

Стул Кроссбэк, черно-красная патина

Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 14, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
5

Стул КАБРИОЛЬ 14

Настоящее фото товара Стул Виота 223, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
10

Стул Виота 223, тёмно-серый

Стул Lazzoli 2102Настоящее фото товара Стул Lazzoli 2102, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
12

Стул Lazzoli 2102

Другие товары из раздела

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
10

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
12

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ)

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
9

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Прозрачный

В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99026
3 990 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.