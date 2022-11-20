Стул барный прозрачный Isy Antishock

7 оценок

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Стул барный прозрачный Isy Antishock

4.2
24 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый барный стул Isy Antishock Barstool из переработанного поликарбоната от дизайнера Roberto Semprini.

Штабелируемый.

Ширина: 47 см

Глубина: 53 см

Высота: 109 см

Материал: поликрабонат

В коробке 2 шт
Вес брутто 15,2 кг
Размер упаковки 670х500х1180 мм

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Основные характеристики

  • Цветпрозрачный

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