Пластиковый барный стул Isy Antishock Barstool из переработанного поликарбоната от дизайнера Roberto Semprini.
Штабелируемый.
Ширина: 47 см
Глубина: 53 см
Высота: 109 см
Материал: поликрабонат
В коробке 2 шт
Вес брутто 15,2 кг
Размер упаковки 670х500х1180 мм
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