Характеристики товара
Описание
Стул предназначен для использования в закрытых помещениях, не рекомендуется использовать на открытых пространствах
|Количество в упаковке
|мм
|4 шт
|Размер упаковки
|520*650*1000 мм
|Максимальное штабелирование
|8 шт
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина470 мм
- Глубина530 мм
- Вес5.57 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветзеленый, прозрачный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.34 м3