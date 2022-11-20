Стул прозрачный X-Treme S зеленый

11 оценок

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Характеристики товара

Описание

Стул предназначен для использования в закрытых помещениях, не рекомендуется использовать на открытых пространствах

Количество в упаковкемм4 шт
Размер упаковки520*650*1000 мм
Максимальное штабелирование8 шт
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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес5.57 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветзеленый, прозрачный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.34 м3

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