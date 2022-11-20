Характеристики товара
Описание
Ткань: журавинка / рогожка / шенилл / жаккард / кожзам / ричард
Наполнитель: поролон
Толщина: 2 / 3 / 5 см
Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый
Цвет подушки может быть любым
Основные характеристики
- Цветсиний
Ткань: журавинка / рогожка / шенилл / жаккард / кожзам / ричард
Наполнитель: поролон
Толщина: 2 / 3 / 5 см
Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый
Цвет подушки может быть любым
|Ткань
|Толщинамм
|Оптовая цена₽
|Журавинка
|20
|550
|Журавинка
|30
|590
|Журавинка
|50
|690
|Рогожка
|20
|590
|Рогожка
|30
|650
|Рогожка
|50
|750
|Жаккард
|20
|550
|Жаккард
|30
|650
|Жаккард
|50
|750
|Шенилл
|20
|590
|Шенилл
|30
|650
|Шенилл
|50
|750
|Ричард
|20
|610
|Ричард
|30
|650
|Ричард
|50
|790
|Кожзам
|20
|650
|Кожзам
|30
|690
|Кожзам
|50
|790
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