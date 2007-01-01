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Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт, произведённого компанией ChiedoCover
Стул прозрачный Сиеста Контракт
35 оценок
14 790
Товар в корзине. Перейти
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Стул прозрачный Сиеста Контракт

Артикул: CH-002-820
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота870 мм
  • Вес4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Особенности:

- изготовлен из высококачественного поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- устойчив к царапинам;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота870 мм
  • Вес4 кг
  • Материалпластик
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки1040 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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