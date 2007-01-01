Характеристики товара
Описание
Особенности:
- изготовлен из высококачественного поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- устойчив к царапинам;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина540 мм
- Высота870 мм
- Вес4 кг
- Материалпластик
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки1040 мм
- Объём упаковки0.34 м3
- Изделия стопируютсяНет