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Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный
35 оценок
3 68010
4 050 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - фото 1Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - фото 2Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - фото 3Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - фото 4Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - фото 5Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - фото 6
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Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный

Артикул: CH-007-157
35 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Особенностью модели является складная конструкция, что позволяет легко убирать и хранить стулья, освобождая пространство после мероприятия. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материал каркасасталь, сталь, 1,2 мм
  • Цветчерный, серебряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
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Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный - каркас в цвете БелыйБелый
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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