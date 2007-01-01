Характеристики товара
Описание
Sudoku — современная интерпретация кресла с высокой спинкой. В новой вариации больше функциональности и универсальности при повышенном уровне комфорта. Дизайнерским вдохновением послужила последовательность четких форм. Которые в этом предмете являются архитектурными доминантами, как и в одноименной японской игре. В итоге получилась строгая, но живая и выразительная «головоломка», привлекающая внимание. Внешний вид сочетает лаконичность и сдержанность. Круглое мягкое сиденье отвечает за эргономику. «Просветы» в спинке и подлокотниках подчеркивают легкость, воздушность модели.
Кресло Sudoku подходит для кухни, обеденной или рабочей зоны, в качестве места для отдыха. Каркас — прочный пластик, сиденье — экокожа. Материалы не требуют специального ухода, водонепроницаемы, устойчивы к загрязнениям и истиранию. С Sudoku вы легко составите трендовую комбинацию, которая добавит динамики и подчеркнет актуальность интерьера.
Материал ножек - пластик, материал обивки - экокожа, материал наполнителя - поролон.
Размер упаковки: 56х52х48 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Глубина530 мм
- Высота765 мм
- Вес5.35 кг
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки5.35 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет