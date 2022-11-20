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Стул Victory, латте

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Стул Victory, синий

Характеристики товара

Описание

Удобство и стиль, уверенность и надёжность, мягкость и сила — всё это отображено в дизайне мягких стульев серии Victory. Созданные для настоящих победителей, стулья этой серии вселяют ощущение уверенности и непоколебимости в каждого, кто сядет на них, а V-образная строчка на мягкой спинке стула только укрепит это чувство.

Комфортная высота, мягкое сидение и удобные боковины сиденья и спинки, обитых рогожкой, способны влюбить в себя даже самого взыскательного покупателя. Надежный и прочный, стул рассчитан на нагрузку до 150 кг, что позволит использовать его как в домашнем, так и в деловом интерьере. Хотите узнать, как чувствуется победа? Купите стулья серии Victory, и ответ не заставит себя долго ждать.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветбежевый, черный

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