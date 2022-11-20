Характеристики товара
Описание
стопируется по 12 шт
габариты стопки: 0,7*0,7*2,2 м
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Диаметр380 мм
стопируется по 12 шт
габариты стопки: 0,7*0,7*2,2 м
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Чехол 01 цветной
Чехол 08 белый
Чехол 08 цветной
Стол Лидер 9
Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Кушетка Chester (Честер)
Диван 2-местный Chester (Честер)
Простыня 1.5 сп 150x215, бязь 125гр
Табурет Эконом
Люстра Palace 18 table