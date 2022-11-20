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Стул Саф-Ина

8 оценок
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Предыдущий товар в категории Диван Казанова
Диван Казанова
Следующий Стеллаж 36
Диван Казанова

Характеристики товара

Описание

стопируется по 12 шт

габариты стопки: 0,7*0,7*2,2 м

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Диаметр380 мм

Варианты покрытия

Стул Саф-Ина - покрытие в цвете Белый антикБелый антик
Стул Саф-Ина - покрытие в цвете МеталликМеталлик
Стул Саф-Ина - покрытие в цвете Медь антикМедь антик
Стул Саф-Ина - покрытие в цвете Хром глянцевыйХром глянцевый
Стул Саф-Ина - покрытие в цвете ЧерныйЧерный
Стул Саф-Ина - покрытие в цвете БелыйБелый
Стул Саф-Ина - покрытие в цвете КремКрем

Популярные варианты обивки

Стул Саф-Ина - обивка в цвете ОльхаОльха
Стул Саф-Ина - обивка в цвете КирпичныйКирпичный
Стул Саф-Ина - обивка в цвете ШоколадШоколад
Стул Саф-Ина - обивка в цвете МедьМедь
Стул Саф-Ина - обивка в цвете МраморМрамор
Стул Саф-Ина - обивка в цвете МеталликМеталлик
Стул Саф-Ина - обивка в цвете ЖемчугЖемчуг
Стул Саф-Ина - обивка в цвете КремовыйКремовый
Стул Саф-Ина - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Саф-Ина - обивка в цвете Светло-бежевыйСветло-бежевый
Стул Саф-Ина - обивка в цвете МолокоМолоко
Стул Саф-Ина - обивка в цвете КапучиноКапучино
Стул Саф-Ина - обивка в цвете ВенгеВенге
Стул Саф-Ина - обивка в цвете Черный глянецЧерный глянец
Стул Саф-Ина - обивка в цвете БордовыйБордовый
Стул Саф-Ина - обивка в цвете АпельсинАпельсин
Стул Саф-Ина - обивка в цвете Зеленый перламутрЗеленый перламутр
Стул Саф-Ина - обивка в цвете Красный матовыйКрасный матовый
Стул Саф-Ина - обивка в цвете Красный перламутрКрасный перламутр
Стул Саф-Ина - обивка в цвете СалатовыйСалатовый
Стул Саф-Ина - обивка в цвете БирюзаБирюза
Стул Саф-Ина - обивка в цвете СинийСиний
Стул Саф-Ина - обивка в цвете ФиолетовыйФиолетовый
Стул Саф-Ина - обивка в цвете Синий перламутрСиний перламутр
Стул Саф-Ина - обивка в цвете ЖелтыйЖелтый
Стул Саф-Ина - обивка в цвете СиреневыйСиреневый
Стул Саф-Ина - обивка в цвете ЧерныйЧерный
Стул Саф-Ина - обивка в цвете Черный мраморЧерный мрамор
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