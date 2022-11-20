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Стул Tulip белый, с черной подушкой

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Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 1
Вес стандартной упаковки, кг.: 8.5
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.14

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветбелый, черный

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