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Стол обеденный OSLO NEW, 120*80, белый

Артикул: CH-067-963
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ищете оригинальный стол для современного интерьера? Обратите внимание на минималистичную модель Oslo Rectangle. Ничего лишнего: большая однотонная столешница и четыре деревянные ножки. Небольшой вес изделия делает его мобильным и облегчает уборку. Закругленные края модели снижают вероятность получить травму, особенно если в доме есть дети. Столешница изделия изготовлена из прочного надежного МДФ, не уступающего по характеристикам натуральному дереву. Светлые устойчивые ножки, оснащенные специальными накладками для защиты напольного покрытия, просты в уходе. Благодаря им, изделие впишется не только в ультрасовременные интерьеры, но и в помещения в стиле рустик, эклектика и классика.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота740 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольябук, массив

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки18 кг

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