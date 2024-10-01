Характеристики товара
Описание
Ищете оригинальный стол для современного интерьера? Обратите внимание на минималистичную модель Oslo Rectangle. Ничего лишнего: большая однотонная столешница и четыре деревянные ножки. Небольшой вес изделия делает его мобильным и облегчает уборку. Закругленные края модели снижают вероятность получить травму, особенно если в доме есть дети. Столешница изделия изготовлена из прочного надежного МДФ, не уступающего по характеристикам натуральному дереву. Светлые устойчивые ножки, оснащенные специальными накладками для защиты напольного покрытия, просты в уходе. Благодаря им, изделие впишется не только в ультрасовременные интерьеры, но и в помещения в стиле рустик, эклектика и классика.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Высота740 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольябук, массив
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1250 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки18 кг